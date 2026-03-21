Boca Unidos comienza a transitar el Federal A 2026

Boca Unidos apostó al cambio para renovar la ilusión de ascenso y encarar el Torneo Federal A 2026. El primer paso en la Zona 2 será este domingo cuando desde las 17 reciba a Sarmiento de La Banda con el arbitraje de Fernando Rekers.

Con la llegada de un grupo inversor, Boca Unidos transitó una pretemporada tranquila bajó la conducción técnica de Lucas Batistuta.

El hijo de Grabiel Omar Batistua, histórico goleador de la selección Argentina, llegó para reemplazar a dos ídolos de la entidad: Rolando Ricardone y Cristian Núñez. En su debut en la categoría asumirá un gran desafío bajó la supervisión de José Chamot que asumió como Director Deportivo.

El plantel también tuvo un cambio profundo, respecto a la pasada temporada. Llegaron jugadores con mucha experiencia y otras “apuesteas” para sumarse a los que quedaron del torneo 2025.

La nómina de los que siguen el anterior certamen la encabeza Antonio “Toni” Medina, que se incorporó comenzada la pretemporada y busca su mejor forma física. También están Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

Las nuevas caras son las de Daniel “Keko” Villalba, Luis Ojeda, Pablo Moreyra, Julián Fuyana, Bryan Mendoza, Lautaro Ludueña, Cristian Chávez y Lisandro Ramírez.

Además, regresaron al aurirrojo Federico Quijano, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda y Saúl Abecasis.

A estos protagonistas hay que sumarles cinco que llegaron con el cierre del libro de pases: Agustín Alfano, Yasir Olivares, Tiago Villanueva, Braian Pérez y Claudio Alonso.

Alfano es un delantero que fue parte del plantel campeón de Atlético de Rafaela que logró el regreso a la Primera Nacional en 2025, pero hoy sin chances de jugar en La Crema optó por su salida para mantenerse activo, en este caso en el Torneo Federal A.

Los otros cuatro jugadores llegan desde Romang FC, Santa Fe, donde fueron dirigidos por Batistuta.

El equipo

A lo largo de la preparación, Boca Unidos apenas disputó dos amistosos formales contra Sarmiento de Resistencia. En esos encuentros y en las prácticas de fútbol, Batistuta mantuvo una base y por eso hay pocas dudas para el once titular de este domingo.

Luis Ojeda será el arquero; mientras que Bryan Mendoza, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Gustavo Mbombaj conformarán la línea defensiva.

Lautaro Ludueña junto Ángel Piz (le saca una pequeña ventaja a Diego Sánchez Paredes) conformarán el doble cinco.

La segunda línea de volantes estará conformada por Daniel “Keko” Villalva y Saúl Abecasis y Leandro “Pela” Gómez ó Claudio Sosa.

En tanto que como delantero se moverá Cristian Chávez.

El rival

Sarmiento de La Banda tiene como entrenador a Renato “Tano” Riggio y durante el 2026 ya jugó de manera oficial.

Lo hizo en medio de su pretemporada, el pasado 18 de enero, cuando perdió con Lanús 4 a 1 por la Copa Argentina.

Ese importante partido, en una fecha atípica para equipos del Federal A, no modificó la planificación del “Profe” camino al partido de este domingo contra Boca Unidos.

La fecha

La primera fecha de la Zona 2 del Federal A se puso en marcha el viernes en Resistencia con la derrota del local, Sarmiento, frente a Juventud Antoniana 3 a 1. Matías Vicedo y Pablo Palacios Alvarenga, en dos oportunidades, marcaron para el vencedor, en tanto que Max Pared lo hizo para el equipo que dirige Roberto Marioni.

La fecha tendrá otros dos partidos este domingo. A las 16, Tucumán Central recibirá a Mitre de Posadas y a las 16,30 San Martín de Formosa será local de Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

En la oportunidad quedará libre Sol de América de Formosa.