Traverso cometió un error y el triunfo deberá esperar

La primera victoria en la Fórmula 3 Metropolitana para Benjamín Traverso deberá esperar. Este domingo, quedó sexto en la segunda final de la tercera fecha después de liderar más de la mitad de la carrera que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El joven piloto esquinense largó en punta y mantuvo esa posición mostrando sus grandes condiciones para el manejo hasta el noveno giro cuando un error propio lo hizo pasar de largo en una curva y quedó sin chances de pelear por el primer puesto.

Stefano Polini se quedó con una gran victoria y dio un paso clave en sus aspiraciones al campeonato, al mando del auto del Satorra Competición.

En una final intensa y muy disputada, el chaqueño superó a Agustín Sexe, de notable remontada, y a Malek El Bacha, quien logró sostenerse en el podio y estirar su ventaja en la cima del torneo.

La carrera tuvo un ritmo frenético y emociones constantes desde el inicio. Traverso, con un auto del Satorra Competición, había tomado la delantera desde la largada, mostrando solidez para contener los intentos de Polini durante los primeros giros.

Sin embargo, en la novena vuelta, un leve despiste en la hoya le hizo perder la posición y dejó el camino libre para que el chaqueño heredara la punta.

El piloto correntino volvió a la pista y logró sostener el sexto puesto, que tiene un sabor a poco.

“Ganamos más de la mitad de la carrera y un error propio nos retrasó”, reconoció Traverso en su cuenta de Instagram.

“Muy triste y enojado. Mil disculpas a todos los que nos siguen”, agregó.

Polini no cometió errores, administró la diferencia y se encaminó hacia su primera victoria de la temporada, un resultado que además le permite tachar uno de los requisitos fundamentales para pelear de lleno por el campeonato.

Detrás, Agustín Sexe protagonizó una gran actuación, avanzando posiciones de manera sostenida hasta quedarse con el segundo lugar. Por su parte, Malek El Bacha debió sobreponerse a un inconveniente en la largada, donde sufrió la rotura del difusor, pero aun así logró recuperarse para completar el podio y consolidarse como líder del certamen.

De esta manera, se cerró con gran éxito el tercer capítulo en La Plata, que volvió a ofrecer un espectáculo atractivo y sumó un nuevo ganador: el sexto distinto en igual cantidad de finales disputadas en la temporada 2026.

