Debut con triunfo para el Boca Unidos de Lucas Batistuta

Con una victoria, Boca Unidos comenzó a transitar el Federal A. En Corrientes, este domingo, venció a Sarmiento de La Banda 3 a 1 en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la Zona 2.

El renovado Boca Unidos, con la conducción técnica de Lucas Batistuta (debutante en la categoría), superó con éxito la prueba del debut. Las dudas propias de un inicio de torneo, se borraron con la contundencia que mostró en el ataque.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos del primer tiempo. La pelota llegó al área santiagueña desde un saque lateral que realizó Ryan Mendoza, intentó despejar Braian Molina pero se la dejó servida a Lautaro Ludueña que con un fuerte remate dejó sin chances a Juan Ignacio Mendoca.

En el último minuto adicional, a los 48, la igualdad llegó con un exquisito tiro libre que ejecutó Israel Alfredo Roldán.

A los seis minutos del complemento, Saúl Abecasis envió el centro desde la izquierda, Cristian Chávez se la llevó de cabeza y de zurda anotó el segundo gol boquense.

A los 25 minutos se fue expulsado Axel Ochoa por pisar a un jugador del equipo local. Pese a quedar con uno menos, la visita tuvo dos claras para empatar. En una salvó el empate Luis Ojeda, en la segunda, sobre el final del partido, la pelota, cabeceada por Cristian Díaz, se fue cerca de un palo.

De contra, a los 45, Leandro Gómez definió un mano a mano con Mendoca para establecer el definitivo 3 a 1 y determinar el triunfo boquense.

El equipo

Los once titulares que eligió Lucas Batistuta para su debut como DT en Boca Unidos fueron: Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Gustavo Mbombaj; Ángel Piz y Lautaro Ludueñ; Saúl Abecasis, Daniel "Keko" Villalba y Claudio Alonso; y Cristian Chávez.

Antes de concluir el primer tiempo ingresó Tiago Villanueva por Piz (lesionado).

En el complemento, a los 19 minutos entraron Leandro Gómez por Alonso y Lucio Velazco por Abecasis. Mientras que a los 28, ingresaron Antonio Medina por Villalba y Lautaro Mendoza en lugar de Chávez.

Lo que viene y resultados

La segunda presentación de Boca Unidos será como visitante de Mitre de Posadas que perdió 1 a 0 en su visita a Tucumán Central.

Por su parte, San Martín de Formosa se hizo fuerte como local y venció a Defensores de Vilelas 2 a 1.

La fecha había comenzado el viernes, con la victoria como visitante de Juventud Antoniana sobre Sarmiento de Resistencia 3 a 1.

