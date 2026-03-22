Racing se impuso frente a Belgrano y da pelea en la zona B

Racing venció 2-1 a Belgrano en el Estadio Gigante de Alberdi, por la 12ª fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. La Academia contó con la figura de Facundo Cambeses que sostuvo al equipo y se metió en el podio de su Zona, mientras que el Pirata dejó pasar la oportunidad de ser el líder.

El inicio del partido fue dinámico. El conjunto cordobés avisó de entrada, con un remate de Uvita Fernández desde afuera del área, aunque la definición se fue desviada. El elenco de Avellaneda intentó adueñarse del desarrollo con una presión alta, pero el juego se interrumpió por infracciones en el medio. En ese contexto, el dueño de casa buscó lastimar con transiciones veloces, mientras que la visita trató de avanzar en campo contrario con pelotas largas.

A los 20 minutos se dio la primera situación realmente peligrosa del encuentro. Lucas Zelarayán ejecutó con precisión un tiro libre y Facundo Cambeses respondió con una muy buena atajada. En el rebote, la pelota le quedó al “Mudo” Vázquez, pero el arquero del conjunto de Avellaneda volvió a intervenir con seguridad para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, cuando menos lo merecía, ya que estaba siendo superado por el Pirata, el conjunto de Avellaneda logró abrir el marcador. Tomás Conechny se recostó sobre la izquierda, metió el pase para “Toto” Fernández quien apareció dentro del área, controló con clase y definió de sobrepique, casi de cachetada, para sacar un remate lleno de calidad y poner el 1-0.

Minutos más tarde, Belgrano tuvo una chance inmejorable para llegar al empate. Tras un centro y un cabezazo dentro del área, la pelota impactó en el brazo de Solari y, luego del llamado del VAR, Andrés Merlos revisó la jugada y sancionó penal para el conjunto cordobés. “Uvita” Fernández se hizo cargo de la ejecución, pero Facundo Cambeses se agigantó y, con los pies, logró contener un remate que fue al medio.

Después del gol, el partido se picó y hubo una nueva jugada polémica protagonizada por el autor del único tanto. Toto Fernández fue con el codo arriba ante Lucas Zelarayán en una acción que generó fuerte reclamo por parte de Belgrano. Andrés Merlos estaba cerca de la jugada, decidió no sancionar infracción y desde el VAR tampoco lo convocaron para revisarla. De esa manera, el encuentro se fue al descanso con ventaja para la visita.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski salió mejor y arrinconó a Racing en los primeros minutos, sobre todo a partir de varios centros que complicaron a la defensa visitante. De a poco, el elenco cordobés fue acumulando situaciones hasta que encontró la igualdad. A los 54 minutos, el “Chino” Zelarayán controló fuera del área y sacó un tremendo derechazo cruzado, imposible para Facundo Cambeses, para decretar el 1-1.

Poco le duró la igualdad al equipo cordobés. La Academia hizo valer esa vieja máxima futbolera de que dos cabezazos en el área terminan en gol: primero ganó Santiago Sosa por arriba y, por el segundo palo, apareció Marco Di Césare para empujarla y marcar el 2-1.

Después del gol, el equipo de Gustavo Costas mostró su mejor versión y pasó a controlar el trámite, mientras que el Pirata sintió el golpe y ya no logró reaccionar con la misma intensidad. A los 64 minutos, la Academia estuvo muy cerca del 3-1: primero Gastón Martirena sacó un potente remate desde afuera del área que Cardozo logró desviar, y en el rebote Conechny tuvo su oportunidad, pero el arquero uruguayo volvió a lucirse al taparle el gol con el pie.

Más tarde, a los 75, Maravilla Martínez también estuvo cerca de ampliar de cabeza, aunque su intento pegó en el travesaño. Ya en el cierre, a los 88, Lucas Zelarayán tuvo el empate para el conjunto cordobés, pero Cambeses apareció otra vez con una atajada tremenda en el mano a mano para sostener la ventaja visitante.

En el final, ya en tiempo de descuento, Belgrano fue con lo que le quedaba en busca del empate, pero Cambeses volvió a aparecer con una gran intervención para contener el intento de Gutiérrez y sostener la victoria de la Academia.

Espn