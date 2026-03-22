La Batalla del Puente tendrá una cita especial en el club Córdoba

La 17º edición de la Batalla del Puente abrirá el calendario 2026 para las artes marciales mixtas en el norte argentino. La cita será el próximo sábado 11 de abril en las instalaciones del Club Córdoba.

Será la primera vez en la historia de la Batalla del Puente donde dos mujeres disputarán el título máximo de la franquicia. Esta pelea central tendrá en escena a Valeria "Foxi" Ibáñez (BlackWater), que peleará ante Oriana “La Dinamita” Fernández (Gimnasio Tony).

Un total de 18 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional, semiprofesional y el resto de destacadas peleas de kickboxing reeditarán una velada única para el NEA, confirmando al MMA como uno de los deportes que más creció en los últimos años.

El en ámbito profesional, Pablo "El Niño" Flores (BlackWater) se medirá en la jaula ante Alexander Ñañez (Evolucion Acadey).

Y en la restante contienda que tendrá un cinturón en juego, Ariel González (MMA Lab) peleará con Gonzalo Manavella (Terrible Team).

En el combate central de kickboxing pro, Matías Ribas (Cobra Kai) tendrá un encuentro que promete ante Darío Ruiz Díaz (Indio Team).

La actividad de la temporada comenzó a principios de marzo con una velada del “Camino a la Batalla”, noches de combates amateurs que organiza la franquicia para que muchos tengan la oportunidad de desarrollo y puedan demostrar lo necesario para llegar a la jaula principal. Este tipo de evetnos volverá a tener agenda los fines de semana del 4 de julio y 3 de octubre, con objetivos claros de promover a jóvenes luchadores con aspiraciones de pertenecer a alguna futura noche de la “Batalla del Puente”.

Y en este 2026, la segunda edición del año de la BdP tiene fecha confirmada: será el sábado 14 de noviembre, nuevamente en el Club Córdoba (San Martín, esquina Catamarca).

Los interesados en adquirir las entradas de manera anticipada lo pueden hacer a través del sitio www.clubtix.ar. En los próximos días se anunciará puntos de ventas físicos.