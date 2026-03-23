Regatas recibe a Ferro en el debut de Ramella

Las urgencias de Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste chocarán este lunes, desde las 21,30 hs. en el estadio Raúl Argentino Ortíz ubicado en el barrio La Cruz de la capital correntina.

El compromiso de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol tendrá a Juan Fernández, Jorge Chávez y Sebastián Vasallo como jueces.

El Fantasma ganó apenas 1 partido de sus últimas siete presentaciones y cambió de entrenador. Se fue Juan Manuel Varas y llegó Leandro Ramella. En tanto que el conjunto de Caballito acumula cuatro derrotas consecutivas.

El mal momento de Regatas lo hizo caer en la tabla de posiciones, luego de haber llegado al primer lugar tras la victoria en el clásico el 14 de febrero, bajó al 10° con 16 victorias y 13 derrotas.

Después de la gira por Córdoba, 1 triunfo y 2 derrotas, la dirigencia correntina decidió cambiar al entrenador. Se fue Varas y llegó Ramella. El marplatense dirigió su primera práctica el pasado jueves y este lunes tendrá su debut.

“La idea es ser más intensos defensivamente. Quiero que seamos duros en defensa”, sostuvo el nuevo DT de Regatas.

“El objetivo es llegar de la mejor forma posible a los playoffs, para eso debemos pensar en nosotros, mejorar nuestro funcionamiento”, agregó.

Ferro tampoco atraviesa su mejor momento de la temporada, ya que tras ser el equipo revelación de la Liga y se campeón de la Sudamericana arrastra cuatro derrotas seguidas, la última contra San Martín el pasado sábado al mediodía en Corrientes.

Los dirigidos por Federico Fernández, que dominaron la competencia por buen tiempo, cayeron a la 6° ubicación, acumulando 18 triunfos y 12 caídas.

Durante la presente temporada, el 18 de diciembre de 2025, Regatas le ganó a Ferro en Caballito 79 a 77 con 19 puntos de Fabián Ramírez Barrios y 18 de Sebastián Lugo. Ese cotejo llegó a los pocos días de la consagración de la entidad porteña en la Liga Sudamericana tras ganarle al Fantasma en la final.