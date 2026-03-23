Preocupación en River y la Selección: Montiel se hará estudios para descartar una lesión

Más allá del gol de penal y el triunfo 2-0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto, el tercero en hilera desde la llegada de Eduardo Coudet, no terminó siendo una tarde perfecta para Gonzalo Montiel. Sobre el cierre del encuentro, se retiró en camilla del campo de juego por una dolencia muscular y encendió las alarmas, no solo en el Millonario, sino en la Selección Argentina.

"Terminé con una molestia en el isquio, esperemos que no sea nada”, expresó Cachete en TNT Sports. A primera hora de este lunes, ya de vuelta en Buenos Aires, se someterá a estudios médicos para constatar si se trata de una lesión o es simplemente una contractura en la pierna izquierda.

El Chacho y Lionel Scaloni, mientras tanto, cruzan los dedos. Sobre todo, porque fue convocado a la Mayor para afrontar los amistosos contra Mauritania y Tanzania, del 27 y 31 de marzo en La Bombonera. La idea en esta clase de compromisos es seguir ajustando varios sectores de la cancha que no tienen dueño asegurado, como el lateral derecho, donde compite cabeza a cabeza con Nahuel Molina.

De todos modos, su tono de voz llevó tranquilidad. Incluso, se animó a palpitar lo que se le viene a Argentina en esta doble fecha Fifa: “Contento por estar otra vez convocado. Nada mas lindo para un jugador que vestir la camiseta de la selección, así que muy contento”.

Si bien es el goleador inesperado de este River y está exhibiendo un destacado nivel, Montiel no se animó a anotar su nombre en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial: “Estoy tranquilo, sabemos que primero tenemos que rendir en nuestros clubes, pero sabemos que queda poquito”.

TyC Sports