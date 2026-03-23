Panteas y UNNE ganaron la Copa Preparación

La Copa Preparación UNNE de handball quedó en poder de Panteras, entres las mujeres y UNNE Alpha, entre los varones. El certamen se desarrolló durante el sábado y domingo en el polideportivo del campus Deodoro Roca en la captial correntina.

Panteras de Corrientes se llevó el título femenino al vencer en la final a UNNE Alpha 51 a 27. De esta forma, los dirigidos pro Federico Barreiro se llevaron de manera invicta el certamen. UNNE Betha, también de Corrientes, se quedó con el tercer lugar.

Entre los varones, la consagración fue para UNNE ALPHA se quedó con el primer puesto al ganar todos sus encuentros. Camino al título, el conjunto universitario superó a UTEPSE, Adelante, El Abuelo y UNNE Betha.

UTEPSE se ubicó en segundo lugar, mientras que El Abuelo de Itatí se quedó con el tercer puesto.

El torneo fue organizado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) junto a la Asociación Correntina de Handball. El evento sirvió para la presentación de los nuevos equipos de la UNNE (dos en mujeres y dos en varones) bajo la coordinación general de Lucas Cruz y para la preparación de los mismos con vistas a las próximas competencias.

El conjunto masculino de la UNNE ganó en el 2025 la Liga Correntina y además participa en el Nacional B.

El certamen contó con la participación de equipos de Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fé e Itatí, lo que permitió a los jugadores y jugadoras locales medirse con rivales de alto nivel y ganar experiencia.