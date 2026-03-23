Batistuta sentenció que se debe poner la vara más alta

La temporada 2026 del Federal A comenzó con triunfo para Boca Unidos. En el complejo Leoncio Benítez, superó a Sarmiento de La Banda 3 a 1 en el partido que marcó el debut de Lucas Batistuta como entrenador en la categoría.

El DT superó con éxito la presentación bajo la atenta mirada de Gabriel Omar Batistuta que siguió el partido desde uno de los palcos del estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto. "Me pidió que no lo haga sufrir tanto, pero son cosas del fútbol. Está contento y el triunfo se lo dedico a él y a la familia que vino a acompañar", relató Lucas.

El entrenador que llegó desde Romang FC, Santa Fe, a Corrientes para dirigir en la tercera categoría del fútbol nacional le puso un puntaje al rendimiento de Boca Unidos: "Califico al equipo con un 8,50, pero tenemos que poner la vara más alta. Además, si les pongo un 10, el martes van a venir medios vagos", dijo en término jocoso.

Al analizar el funcionamiento de sus dirigidos sostuvo: "Se vio un equipo trabajado donde lógicamente faltan pulir detalles que lo haremos con el correr del año. Vi un equipo sólido cuando teníamos la pelota y comprometido para recuperarla. Destaco el compromiso, querer ser protagonista en todo momento. Suman los tres puntos de local frente a un rival muy duro".

Boca Unidos se adelantó en el marcador pero sobre el cierre del PT llegó la transitoria igualdad santiagueña. "Nos dolió el gol de ellos, pero salimos con todo a buscar el partido en el segundo tiempo, eso habla de la actitud y del hambre que tiene el equipo. Veníamos haciendo bien las cosas y un tiro libre cerca del área nos costó el empate. En el entretiempo tocamos un poco algunas fibras internas y los motivamos porque estábamos haciendo un buen trabajo. También realizamos pequeñas correcciones que vimos pero nos centramos en lo motivacional".

También reconoció que "el tercer gol llegó cuando ya teníamos un hombre más, son circunstancias de los partidos pero lo que más destacó es el funcionamiento del equipo a lo largo de todo el partido".

Batistuta subrayó la conformación del plantel para encarar la temporada. "Las variantes que tenemos me va a generar un dolo de cabeza", dijo en medio de las risas. "Ahora tengo que pensar quien va a jugar porque tengo un plantel largo, competitivo y todos están en condiciones de jugar, sabiendo que al que le toque entrar lo hará muy bien. Tengo jugadores que pueden cumplir varias funciones y ahí el trabajo es mío para poder armar el equipo, pero estoy contento porque tengo variantes".

En la segunda fecha de la Zona 2 Boca Unidos visitará a Mitre de Posadas. De cara al próximo compromiso, se aguardará la evolución de Ángel Piz, se retiró con un golpe, de Martín Ojeda (esta semana estará a disposición del cuerpo técnico) y de Diego Sánchez Paredes: "estaba tocado (molestia física), llegaba pero no lo quisimos arriesgar porque es un torneo largo", sostuvo el DT.