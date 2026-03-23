Semana con presencia correntina en Brasil, Colombia y Uruguay

El circuito internacional de tenis tendrá esta semana una cargada agenda en Sudamérica y los tenistas correntinos Lautaro Midón, Carlos María Zárate e Ignacio Monzón se presentarán en Brasil, Colombia y Uruguay.

Después su paso por el Challenger de Asunción, Midón (225º en el ránking de la ATP) se presentará en el CH 100 de San Pablo. El correntino de 21 años enfrentará en primera ronda el ecuatoriano Alvaro Guillen Meza (203º).

El partido está pautado para este martes desde las 11 en la cancha Nº 2 del Jockey Club de San Pablo sobre polvo de ladrillo. En la misma jornada, Midón y Meza conformarán el dobles para enfrentar a Daniel Dutra Silva (Brasil) y Santiago Rodríguez Taberna (Argentina).

Midón llega a Brasil luego de hacer semifinales, la pasada semana, en el CH 75 de Asunción donde perdió frente al italiano Gianluca Cadenasso que se llevó el título.

La ciudad colombiana de Bucaramaga alberga a un Challenger 50 y hasta allí viajó Carlos María Zárate (575º) que ingresó de manera directa al cuadro principal.

El certamen se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre Floridablanca y en la primera ronda, Zárate se medirá frente al local Frazier Rengifo (1372º) que recibió una invitación especial para jugar el torneo.

La semana pasada, Zárate (20 años) superó la clasificación en el Challenger de Asunción y en la primera ronda del cuadro principal perdió contra el local Adolfo Vallejo (99º).

Monzón (780º) seguirá en Punta del Este para disputar un certamen M15. En el torneo uruguayo, Monzón parte como segundo preclasificado y en la primera ronda tendrá como rival al chileno Bautista de La Peña (1494º).

El correntino de 28 años fue finalista esta semana del primer M15 de Punta del Este. Perdió la final contra Lucio Ratti 4-6, 6-4 y 6-1. Fue la primera final en dos años para Monzón. La anterior la jugó durante el 2024 en un M15 en Polonia.

El certamen uruguayo de la semana pasada marcó su regreso al circuito después de su paso por los Estados Unidos. En la primer ronda venció al peruano Petr Iamachkine, luego superó al brasileño Gabriel Schenekenberg. En cuartos de final eliminó al argentino Tomás Martínez y en semifinales al brasileño Nicolás Zanellato.