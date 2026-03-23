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Ramella debutó con un triunfo como DT de Regatas

El Fantasma se impuso a Ferro Carril Oeste 77 a 70 con la presentación del entrenador que reemplazó a Juan Manuel Varas.

Por El Litoral

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 23:47
Gentileza Club Regatas

La presentación de Leandro Ramella como entrenador de Regatas Corrientes fue con un triunfo frente a Ferro Carril Oeste. El Fantasma se impuso como local 77 a 70 en un partido correspondiente a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El goleador del juego fue Juan Tello Palacios con 18 puntos, bien acompañado por Juan Pablo Corbalán con 16 y Andrés Jaime con 15 todos en Regatas. En el Ferro, que sumó su quinta derrota consecutiva, se destacaron Alejandro Diez y Valentín Bettiga con 14 cada uno.

La mano del entrenador que reemplazo a Juan Manuel Varas ya se vio en el quinteto inicial. Nicolás Aguirre ingresó por Andrés Jaime e Iván Gramajo lo hizo por Sebastián Lugo, manteniendo sus lugares Juan Pablo Corbalán, Fabián Ramírez Barrios y Tayavek Gallizi.

Tras un inicio adverso donde llegó a estar abajo por 13 puntos, el conjunto del parque Mitre mostró reacción y un cambio de aire, con una defensa consolidada en el segundo tiempo y un ataque inteligente y bien distribuido para quedarse con la victoria y elevar su récord a 17 triunfos y 13 derrotas.

Ferro pudo tomar el control del juego de manera temprana, con su típica dinámica defensiva y con un ataque efectivo, lanzando 5/6 en los primeros siete de juego para llegar a ponerse 23 a 10. Regatas, que tuvo muchas perdidas en primera línea (5) y se mostró permeable en defensa, pudo recortar en el cierre y quedar 7 abajo (27 a 20) en el cierre del cuarto inicial.

Desde el segundo tramo, la defensa ganó en intensidad y marcó el umbo del partido. En el otro sector de la cancha, lastimó con Jaime y pasó a ganar 33 a 31. Sin embargo, no pudo administrar el resultado pese al buen pasaje de Tello en el ataque, nuevamente padeció en defensa y con pérdidas que dejaron la primera mitad 44 a 40 favorable a la visita.

El tercer cuarto fue equilibrado, los dos equipos se repartieron errores y virtudes, pero con un Regatas que siguió firme en la parte de atrás y se llevó el segmento 57 a 56.

Los últimos diez minutos arrancaron con todo para el Fantasma, que metió un parcial de 8-0 en dos de juego para sacar nueve, 65-56. A partir de allí fue consistente en lo que había conseguido, lo pudo mantener, y manejó los hilos hasta el cierre, aguantando la embestida rival y ganando 77-70.

El próximo jueves 26, Regatas visitará a Unión de Santa Fe.

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