GP de Japón: Colapinto terminó en el puesto 16 en una carrera dominada por Antonelli

Luego de haber sumado un punto en el Gran Premio de China, el argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de Japón de la Fórmula 1, que fue ganado con solvencia por el italiano de 19 años Kimi Antonelli, quien repitió su actuación en Shanghai, llegó a 72 unidades y se trepó a la cima del campeonato de pilotos.

Colapinto inició 15°,tuvo una largada prolija y ganó una posición por el mal arranque de Nico Hulkenberg (Audi). Luego, superó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y escaló a la 13° posición. Mientras tanto, Antonelli cayó de la pole position a la sexta plaza como consecuencia de un lentísimo arranque.

El pilarense de 22 años fue a boxes en la vuelta 18: cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al méxicano Sergio Pérez (Cadillac) y todo indicaba que tendría una gran ventana para rodar con pista limpia.

Sin embargo, el británico Oliver Bearmean tuvo un fuertísimo accidente, en el que casi engancha a Colapinto, en el giro 22. En consecuencia, salió un auto de seguridad que liquidó la esperanza del sudamericano, ya que benefició la parada rápida de muchos de sus competidores y lo relegó al 16° puesto real en un circuito en el que es muy difícil adelantar.

Desde entonces, estuvo durante toda la carrera detrás del español Carlos Sainz, de Williams. En contrapartida, Pierre Gasly tuvo un mejor desempeño, mantuvo detrás al neerlandés Max Verstappen, tetracampeón con Red Bull, y terminó séptimo, es decir, embolsó seis puntos para Alpine.

Por otra parte, Antonelli ganó por segunda vez este fin de semana, mientras que Oscar Piastri pudo correr por primera vez en el año y finalizó segundo, justo por delante de Charles Leclerc.

La próxima cita será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de que se suspendieran las carreras de Arabia Saudita y Qatar por la guerra en Medio Oriente. Por el momento, Antonelli tiene 72 puntos y Russell acumula 63. Más atrás vienen Charles Leclerc (49) y Lewis Hamilton (41); ambos de Ferrari.

Posiciones finales del GP de Australia

Kimi Antonelli - Mercedes

Oscar Piastri - McLaren

Charles Leclerc - Ferrari

George Russell - Mercedes

Lando Norris - McLaren

Lewis Hamilton - Ferrari

Pierre Gasly - Alpine

Max Verstappen - Red Bull

Liam Lawson - Racing Bulls

Esteban Ocon - Haas

Niko Hulkenberg - Audi

Isack Hadjar - Red Bull

Gabriel Bortoleto - Audi

Arvid Lindblad - Racing Bulls

Carlos Sainz - Williams

Franco Colapinto - Alpine

Sergio Pérez - Cadillac

Fernando Alonso - Aston Martin

Valttieri Bottas - Cadillac

Alex Albon - Williams

Lance Stroll - Aston Martin (Abandonó)

Oliver Bearman - Haas (Abandonó)

TyC Sports