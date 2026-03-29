Caso Adorni: la secretaria del piloto fue puesta bajo protección por la Justicia

Este sábado se conocieron novedades importantes en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en vuelos privados. Sucede que el juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

La decisión se tomó tras un pedido formal del fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni y uno de los principales implicados en la investigación.

El magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante terceros. Además, estableció una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

Según trascendió, el viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, mientras la testigo brindaba declaración ante el Fiscal Federal Gerardo Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes de Grandio.

De acuerdo al relato de Tossi, estas comunicaciones se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios. Según la testigo, este tipo de acciones tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, el Fiscal Federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Marcelo Grandio no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

Lijo argumentó que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Asimismo, dispuso que se extraigan testimonios del acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella. El objetivo es que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas.

TN