Corrientes: detienen a una mujer que llevaba 88 kilos de cocaína ocultos en el piso de su auto auto

Gendarmería Nacional informó este sábado que incautaron cocaína que era transportada por una mujer sobre la Ruta Nacional N° 14, en la localidad correntina de Bonpland.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Paso de los Libres”, dependiente del Escuadrón 7, quienes detuvieron la marcha de un automóvil ocupado por una mujer de nacionalidad uruguaya, de 23 años, que viajaba junto a una menor de edad desde Puerto Iguazú (Misiones) con destino a Uruguay.

Durante el control, el vehículo fue sometido a un escaneo en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y las imágenes obtenidas permitieron detectar anomalías en el sector del piso, donde se observaban cuerpos extraños y variaciones en la densidad.

Ante esta situación, y con autorización de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, el rodado fue trasladado al asiento de la Unidad para una requisa más exhaustiva.

En presencia de testigos, los gendarmes levantaron la alfombra debajo del asiento y, mediante el uso de herramientas, lograron abrir una tapa metálica que ocultaba un doble fondo.

En ese compartimiento se hallaron 93 paquetes rectangulares con cocaína, con un peso total de 88 kilogramos, tras ser sometidos a la prueba de campo Narcotest.

Finalmente, la mujer quedó detenida por disposición de la Justicia, la menor fue entregada a un familiar directo y tanto la droga como el vehículo fueron decomisados, en el marco de un nuevo golpe al narcotráfico en uno de los principales corredores del noreste argentino.