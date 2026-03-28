Corrientes: decomisan más de 20 toneladas de frutas por irregularidades sanitarias

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó este sábado que evitó que más de 20 toneladas de frutas y hortalizas de dudosa procedencia llegaran a los consumidores, en un operativo realizado en la provincia de Corrientes.

La carga fue detectada durante un control de rutina llevado adelante por agentes del organismo junto a Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de acciones para prevenir la dispersión de plagas y enfermedades y resguardar la salud pública.

Entre los productos transportados se encontraban mango, papaya, banana, melón, papa, sandía, zapallo, lima Tahití, durazno, ciruela, kiwi y pimiento morrón.

Irregularidades en la documentación

Al analizar el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), los agentes detectaron inconsistencias entre los datos declarados y los registros oficiales.

Tras el entrecruzamiento de información con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), se constató que el establecimiento declarado como origen, ubicado en El Soberbio, no registraba los cultivos consignados y figuraba a nombre de otro titular.

Además, mediante imágenes satelitales, se verificó la inexistencia de los cultivos declarados, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia de la mercadería.

Durante el control también se detectó que parte de los productos tenía etiquetas de origen extranjero, lo que impedía garantizar las condiciones sanitarias.

Decomiso y destrucción

Ante estas irregularidades y la imposibilidad de asegurar la trazabilidad, el SENASA dispuso el decomiso y la desnaturalización de toda la carga, que era transportada desde Misiones con destino a la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo recordaron que el DTV-e es una herramienta clave para garantizar que los productos cumplan con condiciones sanitarias adecuadas y evitar la propagación de plagas.