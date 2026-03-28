Con un Méndez incontrolable, San Martín le ganó a Argentino

Con una gran producción de Franco Méndez y con un dramático final, San Martín le ganó como visitante a Argentino de Junín 82 a 79 y se mantiene entre los doce mejores de la Fase Regular.

El escolta correntino Méndez anotó 36 puntos (9 de 11 en libres, 3 de 4 en dobles y 7 de 10 en triples), su mejor marca en la Liga Nacional, y fue la gran figura del triunfo de San Martín que mostró poder de reacción para dar vuelta el marcador en el Fortín de Las Morochas, Junín, provincia de Buenos Aires.

El encuentro que se disputó en un rectángulo de juego con mucha humedad, mostró dominante a Argentino en el cuarto inicial que lo ganó 27 a 16 frente a un rival que se mostró endeble para defender.

San Martín logró bajarle el goleo al equipo bonaerense en el segundo cuarto pero no pudo mejorar su ofensiva y se fue al descanso largo nueve puntos abajo (43-32).

La gran labor en el ataque de Méndez y la solidez en defensa le permitieron a San Martín meter un parcial de 21 a 7 para quedar abajo por tres (56-53) en el ingreso de los últimos diez minutos.

En la recta final, los triples (4 en forma consecutiva) le permitieron a San Martín pasar a comandar el marcador, sin embargo el partido se definió desde la línea de libres.

Con 3 segundos por jugar y con el marcador 82 a 79 favorable a San Martín, Dylan Smith fue a la línea de libres. El jugador de Argentino erró los dos, pero tomó su propio rebote y rerealizó un tiro de tres. La pelota rebotó en el aro y no ingreso, decretando el triunfo de San Martín.

Ahora el equipo Rojinegro (15-17) regresará a Corrientes donde disputará dos encuentros. El martes 7 de abril recibirá a Obras Basket y el domingo 12 a Ciclista Olímpico de La Banda.

