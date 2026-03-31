Argentina vs Zambia: a qué hora se juega el último partido en el país antes del Mundial

La Selección Argentina modificó el horario del amistoso ante Zambia y el encuentro se jugará finalmente a las 20.30. La información fue confirmada por la AFA a través de sus canales oficiales en la previa del partido en La Bombonera.

El compromiso estaba pautado originalmente para las 20.15, pero fue reprogramado con un leve ajuste de 15 minutos. Hasta el momento, no se informaron de manera oficial los motivos de la modificación del cronograma.

No obstante, se estima que el cambio responde a facilitar el acceso del público al estadio, teniendo en cuenta que se disputará en un día laboral. De esta manera, se busca permitir una mayor concurrencia de hinchas al último partido en el país antes de la competencia internacional.

Costo de entradas

En cuanto a las entradas, todavía quedan ubicaciones disponibles para el encuentro. Los valores se mantienen en relación con el amistoso anterior, con populares desde $90.000 y plateas que alcanzan los $490.000.

Además del partido, la jornada contará con espectáculos musicales en la previa y el cierre. Entre los artistas confirmados figuran Rodrigo Tapari y Los Totora, junto a otros invitados que completarán la propuesta en el estadio.

Con información de TyC Sports.