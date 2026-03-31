Boca reclamó ante la Conmebol el rechazo de la presencia de hinchas xeneizes en Chile

Minutos después de que Universidad Católica haga oficial que no recibirá hinchas de Boca en el Claro Arena para el partido entre ambos por Copa Libertadores por pedido de la Delegación Presidencial Metropolitana de Chile, la dirigencia xeneize puso el grito en el cielo y exigió a Conmebol que se le den 2000 entradas a su parcialidad, como marca el reglamento, y no 450 como le habían ofrecido en primera instancia.

El gobierno local, que asegura no poder garantizar la seguridad y la correcta armonía del evento, fue el que instó a la Franja a publicar el comunicado, que no tuvo aprobación alguna del ente regulador del fútbol sudamericano, que aún no comunicó nada al cuadro presidido por Juan Román Riquelme.

Cabe destacar que hace tan solo unos días se había dado a conocer que Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes (comuna dónde se encuenta el recinto donde se disputará el encuentro), le había solicitado al delegado presidencial, Germán Codina, que solo haya parcialidad local debido a que era un duelo de"alto riesgo".

Al respecto, Codina aseguró que si bien en este momento no hay condiciones para garantizar la seguridad, están trabajando en poder conseguir soluciones para que los visitantes vuelvan a futuro.

El motivo por el que se consideraba que este cotejo podría ser peligroso es que, de contar con ambas parcialidades, iba a ser el primer contacto entre hinchadas chilenas y argentinas tras la barberie ocurrida en el Estadio Libertadores de América cuando se vieron las caras Independiente y Universidad de Chile. La casa madre del fútbol sudamericano acabó imponiendo duras sanciones a ambas instituciones.

En caso de que la medida de los Cruzados acabe llevandose a cabo, esta generará que haya reciprocidad en La Bombonera y cuando ambos cuadros vuelvan a enfrentarse por la sexta fecha el próximo 28 de mayo, solo estará permitido el acceso para los hinchas de Boca.

En la visita hay malestar ya que hay muchos hinchas que ya habían sacado pasajes para el encuentro.

TyC Sports