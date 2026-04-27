El tiro del final dejó con las manos vacías a San Martín. El segundo punto de la serie de Reclasificación que se disputó este lunes en La Bombonerita quedó en poder de Boca 83 a 81 y de esta forma de adelantó en la eliminatoria 2 a 0 y quedó a un victoria de avanzar a los cuartos de final.

Después de un mal comienzo, San Martín mostró poder de reacción, remontó 20 puntos y pasó a controlar el partido. Entre a los últimos 29 segundos un punto arriba (81 a 79), el ataque de Méndez, que recibió una falta no sancionada, terminó sin efectividad y en la contra, en el último segundo y con cristal, Smith clavó un triple que le dio el triunfo a Boca.

Víctor Fernández con 19 puntos y Franco Méndez con 15 fueron los goleadores en San Martín. Boca tuvo como principales referentes en el ataque a Francisco Caffaro con 20 y Michael Smith con 15.

El arranque del local fue arrollador. Mostró sus variantes recursos para llegar al gol y adelantarse 13 a 0 frente a un rival que tardó casi 5 minutos en anotar su primer doble. Además de sufrir la supremacía de Boca, el elenco correntino se cargó de faltas, incluidas un par de técnicas por exceso celo por imponer autoridad por parte de los árbitros. La máxima diferencia se estableció en 20 (26 a 6) y desde allí comenzó la reacción de San Martín.

Los jugadores que llegaron desde la banca, principalmente el brasileño Moreira y Fernández cambiaron el ataque correntino para llegar al final cuarto inicial 28 a 16.

En el complemento, los cambios en la defensa del Rojinegro confundió al xeneize que perdió efectividad y también tuvo imprecisiones en los pases. En San Martín, Fernández siguió lastimando con sus tiros de 2 y 3 puntos, y ahora tuvo el buen acompañamiento de Rearte para cerrar el período solamente 2 unidades abajo (45-43).

El tercer capítulo fue de San Martín. El equipo correntino se hizo fuerte en defensa, cortó los principales circuitos del local y lo sacó de ritmo. En el ataque apareció Méndez con sus tiros de tres puntos y también se hizo sentir Gilletto para que el el Rojinegro se adelante 67 a 61.

San Martín mantuvo el control del partido el el último cuarto, pero en sus últimas ofensivas bajó el ritmo y ya no encontró tiros cómodos. Además, perdió dos pelotas en el último minuto y le dio vida a Boca. En el desenlace, Méndez se mandó hacia el aro, su tiro salió sin puntería por una falta de Caffaro y en la contra, Smith clavó el triple ganador.

El tercer punto de la eliminatoria se jugará este jueves en Corrientes desde las 21.30. San Martín está obligado a ganar para prolongar la eliminatoria. Si vence Boca, avanzará a los cuartos de final donde enfrentará a Oberá Tenis Club.