Desarticulan otro kiosco de venta de drogas en un barrio de Corrientes

Este miércoles desarticularon un nuevo "kiosco narco" en Corrientes, tras un allanamiento realizado en el barrio Cichero, donde fueron aprehendidas tres personas.

Del operativo participaron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Pringles al 700, con el apoyo logístico de la Policía de Alto Riesgo (PAR).

La intervención policial fue ordenada por el Juzgado de Garantías y la Unidad Fiscal de Investigación Criminal N° 9 a cargo del Dr. Jorge Antonio Casarotto, según confirmaron a El Litoral,El pesaje y test de campo confirmaron la presencia

Además del estupefaciente, se incautaron cuatro teléfonos celularesPor disposición de la justicia, tres personas, luego de debidamente identificadas, fueron aprehendidas en el lugar. Todos los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente bajo la causa de infracción a la Ley 23.737.