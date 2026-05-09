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Boca Unidos recibe a Sol de América en el regreso del Federal A a la TV

El partido de este domingo en el complejo Leoncio Benítez dará inicio a las 16 y el local busca volver al triunfo.

Por El Litoral

Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 20:16

Boca Unidos intentará extender su buen momento, volver al triunfo y escalar en la tabla de posiciones de la Zona 2 del Federal A de fútbol cuando este domingo reciba a Sol de América de Formosa.

El cotejo que se jugará desde las 16 en el complejo Leoncio Benítez, con arbitraje de Ramón Guaymas,  corresponde a la octava fecha y marcará el regreso de la categoría a la televisión nacional.

El equipo correntino acumula tres fechas sin derrotas. De los 9 puntos en juego sumó 5 pero salió de la zona de clasificación al caer al sexto puesto con 8 unidades.

Luego de dos partidos consecutivos como visitante, donde cosechó dos empates, volverá a jugar frente a su público donde consiguió su último triunfo cuando por la quinta fecha se impuso a Tucumán Central.

El equipo que dirige Lucas Batistuta viene de empatar en su visita a Sarmiento de Resistencia con una producción irregular.

Para el compromiso de este domingo están a disposición del cuerpo técnico el arquero Luis Ojeda y el extremo Claudio Alonso que dejaron atrás diferentes lesiones musculares.

En la capital chaqueña, los once titulares de Boca Unidos fueron Federico Quijano; Elías González, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Gustavo Mbombaj; Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña, Martín Ojeda y Leandro Gómez; Lucio Velazco y Lautaro Mendoza.

Por su parte, Sol de América pelea la primera ubicación y con 10 puntos está a uno del líder San Martín, también de Formosa.

En la fecha anterior, Sol le ganó como local a Tucumán Central 3 a 0. La producción del elenco formoseño cae cuando juega como visitante donde apenas logró 1 punto en tres presentaciones.

Por Fox Sports
El Torneo Federal A volverá a tener televisación nacional. Fox Sports transmitirá un partido por fecha, lo que marcará el regreso de la categoría a una pantalla de alcance masivo después de su paso por DirecTV. 

El primer encuentro elegido será Boca Unidos de Corrientes ante Sol de América de Formosa, programado para este domingo a las 16. De esta manera, la categoría se convertirá en la única divisional del ascenso argentino con partidos emitidos por televisión tradicional y no únicamente por plataformas digitales.

El resto de la fecha
La Zona 2 del Federal A también tendrá actividad este domingo en Tucumán y Formosa en el marco de la octava fecha, última de la primera rueda.
Desde las 16, Tucumán Central recibirá a Juventud Antoniana de Salta con el arbitraje de Marcos Liuzzi. En tanto, que a partir de las 16.30, San Martín de Formosa será local de Sarmiento de La Banda con el arbitraje de Franco Rioja.
 

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