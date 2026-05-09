Requisa general en más de 100 celdas de la Unidad Penal 1 de condenados de Corrientes

En el marco de las tareas de prevención y control habituales, se llevó a cabo una requisa general en las instalaciones de la Unidad Penal 1 de condenados, que abarcó 104 celdas en una población de 217 internos, según se informó.



Se trató de un amplio operativo, coordinado por la Jefatura de Seguridad Externa con gran despliegue de recursos humanos y técnicos, incluyendo la colaboración estratégica de la División K9 con canes de seguridad, el Grupo ETOP, el Grupo T.C.I y el Grupo GIRP.



Asimismo, participó activamente el personal de guardia entrante y saliente del complejo, reforzando la vigilancia durante todo el procedimiento.



Las tareas de inspección se concentraron específicamente en el sector de Mediana Seguridad 2, donde se requisaron un total de 104 celdas distribuidas en cuatro módulos, con una población de 217 internos. De igual manera, se procedió a revisar el Sector de Contención de Internos, que comprende cinco celdas adicionales.



Al finalizar la jornada, las autoridades informaron que el operativo culminó de manera satisfactoria y sin registrarse novedades de relevancia.