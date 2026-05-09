Prófugo de la Justicia chocó contra patrullero cuando huía

En un amplio despliegue policial, en Esquina, lograron capturar a un hombre que estaba prófugo de la Justicia y era intensamente buscado por múltiples delitos. La detención se produjo luego de una persecución que culminó con el sospechoso colisionando contra un patrullero.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Segunda, bajo directivas de la Unidad Fiscal en turno, luego del alerta por el robo de una motocicleta en cercanías al puesto de la Policía Rural de Esquina.

Efectivos policiales divisaron al sospechoso circulando en el vehículo sustraído sobre la Ruta Nacional Nº 12. Al notar la presencia policial, el individuo emprendió una fuga que atravesó varios barrios de la ciudad. El seguimiento finalizó en un camino de tierra donde el patrullero logró cerrarle el paso, provocando que el conductor perdiera el control y cayera del rodado. Inmediatamente fue reducido con el apoyo de personal del Priar.

Debido a los incidentes durante la huida, el hombre enfrenta cargos por hurto calificado, daños a los bienes del Estado, resistencia y atentado contra la autoridad.

Actualidad Esquina

Además, el detenido ya contaba con un pedido de captura vigente, según detalló el portal Actualidad Esquina. Investigaciones previas, que incluyeron allanamientos y análisis de cámaras de seguridad, lo vinculaban con al menos cinco o seis robos denunciados desde el pasado domingo.

Gracias a este procedimiento, la policía logró secuestrar una importante cantidad de elementos que habían sido sustraídos de domicilios particulares y recuperó otra motocicleta robada en jurisdicción de la Comisaría Primera.

Algunas de las pertenencias fueron entregadas voluntariamente por vecinos que las habían adquirido de buena fe, desconociendo su origen ilícito.Investigación en curso.

Desde la dependencia policial confirmaron que el sospechoso no habría actuado solo, por lo que las tareas investigativas continúan para identificar a posibles cómplices.