Corrientes: murió el intendente de Gobernador Martínez

La Municipalidad de Gobernador Martínez dio a conocer este sábado el fallecimiento del intendente de la localidad correntina, Gerardo Roque Pérez.

Pérez, referente local del Partido Liberal, había sido electo en 2025 como candidato del Frente Unidos por Gobernador Martínez, espacio que contó con el acompañamiento del actual gobernador Juan Pablo Valdés.

El jefe comunal había asumido sus funciones el pasado 10 de diciembre de 2025 para el período 2025-2029. Sin embargo, este sábado se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Tras el deceso de Pérez, la conducción de la intendencia quedará a cargo de la viceintendenta Norma Valeria Pérez, quien había asumido junto a él para el mismo mandato.

Según informó oficialmente el municipio, sus restos están siendo velados desde las 8 de la mañana en el edificio municipal de Gobernador Martínez, en el departamento de Lavalle.

A través de un comunicado, desde la comuna señalaron que su partida “deja un vacío inmenso” en la comunidad y destacaron su “trabajo, compromiso, humildad y amor” por la localidad.