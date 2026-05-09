Adorni, más complicado

La Justicia revisa por estas horas movimientos en dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que constituye una pata adicional de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Como parte de las medidas, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado información a distintas plataformas digitales y los investigadores analizan las respuestas que fueron llegando a Comodoro Py.

Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían “menores” frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa. La información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de “trazabilidad”.

Hace un mes, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti, su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ambos.

Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte —desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad— la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes.

(Con información de Clarín)