La interna entre Karina y Bullrich complica el avance de la Reforma Electoral

En medio de los cortocircuitos internos se tensiona en el Congreso el debate por la Reforma Electoral. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, le había prometido a sus aliados del PRO y la UCR separar Ficha Limpia del proyecto original para empezar a tratarlo esta semana. Sin embargo, hubo emisarios de Karina Milei y el libertario que preside la comisión aún no convocó. También hay diferencias internas sobre la eliminación de las PASO.

En la reunión de jefes de bloque del miércoles pasado, Bullrich le aseguró a sus pares Eduardo Vischi, del radicalismo, y a Martín Goerling, del PRO, que tal como pidieron el proyecto de Ficha Limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos- iba a discutirse por separado de la mega ley enviada por el Ejecutivo. La hermana del Presidente se opone a tratar el proyecto por separado.

El misionero Goerling, que es ahora el principal referente de Mauricio Macri en el Senado, lo tuiteó: "Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del Senado”.

(Con información de Clarín)