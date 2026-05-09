Incautaron droga y bienes por $9 millones en Corrientes

Un exitoso operativo conjunto de la Policía, desarticularon este sábado otro búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde incautaron droga y bienes por $9 millones.

LaFue en una vivienda de la calle Papaleo, donde fue detenido un hombre de 41 años.

Durante la requisa, el personal policial incautóLa importancia del golpe radica en el alto valor comercial de lo incautado, que las autoridades han tasado en una cifra total de $9.050.000, representando una pérdida significativa para el comercio ilegal en la zona.El implicado fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la justicia bajo la carátula de aprehendido comunicado