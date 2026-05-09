¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Plaza Cabral Virgen de Itatí Educación Pública
Plaza Cabral Virgen de Itatí Educación Pública
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CURUZÚ CUATIÁ

Incautaron droga y bienes por $9 millones en Corrientes

Desarticularon un búnker de venta de estupefacientes y un hombre fue demorado
 

Por El Litoral

Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 21:19

Un exitoso operativo conjunto de la Policía, desarticularon este sábado otro búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde incautaron droga y bienes por $9 millones


La Dirección de Investigación Criminal (DIC) y el Grupo de Tarea Operacional (GTO), de la Unidad Regional III, participaron de un allanamiento, ordenado por la justicia local, el cual se ejecutó alrededor de las 17:50.
Fue en una vivienda de la calle Papaleo, donde fue detenido un hombre de 41 años. 


Durante la requisa, el personal policial incautó 202 gramos de cocaína y 14 gramos de marihuana, además de $350.000 en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, como bicarbonato y envoltorios
La importancia del golpe radica en el alto valor comercial de lo incautado, que las autoridades han tasado en una cifra total de $9.050.000, representando una pérdida significativa para el comercio ilegal en la zona. 
El implicado fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la justicia bajo la carátula de aprehendido comunicado

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD