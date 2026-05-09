Voraz incendio destruyó una casa en Corrientes

Un voraz incendio destruyó una vivienda en el barrio Antena de la localidad de Santa Rosa, que obligó a un rápido accionar de los Bomberos Voluntarios y el personal policial quienes evitaron que las llamas, que consumieron la estructura en pocos minutos, se propagaran a las propiedades colindantes.



La propiedad se encontraba sin ocupantes al momento de iniciarse el fuego, lo que afortunadamente impidió que se registraran víctimas o heridos. Ante la gravedad del episodio, el fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula preventiva de “Supuesto incendio de vivienda”.



Según las declaraciones de la dueña, en el interior del inmueble solo permanecían conectados a la red eléctrica un televisor y una heladera, por lo cual estiman de una posible falla eléctrica como el punto de origen de la combustión.



No obstante, peritos especializados continúan trabajando para determinar con precisión técnica si el foco ígneo se debió a un cortocircuito o a una sobrecarga en la instalación.



Pese al esfuerzo de las dotaciones de bomberos, el fuego avanzó de manera implacable, provocando la destrucción total de la estructura y la pérdida absoluta de los muebles y pertenencias que se encontraban en el interior.



Actualmente, efectivos de la comisaría local y peritos de la fuerza avanzan con las diligencias correspondientes para cerrar la investigación y brindar un informe definitivo sobre el siniestro.