Argentina lidera Sudamérica en seguridad para viajeros

Argentina se posiciona este año como el país más seguro de Sudamérica, de acuerdo con el último informe del Índice de Paz Global (Global Peace Index) 2024. Este ranking, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), con sede en Sydney, evaluó a 163 países del mundo en función de su nivel de paz y seguridad. Argentina no solo lidera a nivel regional, superando a Uruguay, sino que además figura en el puesto 47 a nivel global, mejorando notablemente su posición respecto a años anteriores.

Este reconocimiento llega en un contexto donde la seguridad se ha vuelto un factor determinante para los viajeros que planean recorridos por América Latina. El informe del IEP destaca que Argentina ha mostrado mejoras significativas en los indicadores de seguridad interna, reducción de conflictos y menor grado de militarización, factores clave que influyen en la experiencia del turista.

El Índice de Paz Global, publicado anualmente desde 2007, mide el nivel de paz de los países a través de tres dimensiones principales: el nivel de seguridad y protección social, la existencia de conflictos internos y externos, y el grado de militarización. Para la elaboración del ranking se utilizan datos del Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Sydney y de la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist.

En la región, Uruguay ocupa el segundo lugar en términos de seguridad, ubicándose en el puesto 52 del ranking mundial. En 2023, había sido el país más seguro de Sudamérica, pero fue superado este año por Argentina, que logró el mayor avance en materia de paz en toda América.

A nivel global, los cinco países mejor posicionados en el índice son Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Singapur, mientras que en el extremo opuesto, Colombia y Venezuela figuran como los países más inseguros del continente americano.

Con esta mejora, Argentina refuerza su imagen como destino turístico confiable. Desde la vibrante Buenos Aires hasta los paisajes imponentes de la Patagonia, pasando por las Cataratas del Iguazú, el país ofrece una diversidad geográfica y cultural incomparable. Este nuevo estatus de seguridad se convierte en un valor agregado para atraer a turistas internacionales, aunque no se deben ignorar ciertos desafíos.

A pesar del avance, persisten problemas como la inestabilidad política o las manifestaciones ocasionales, que si bien no suelen ser frecuentes ni representar un riesgo directo, pueden generar incertidumbre entre algunos visitantes. En cuanto a la criminalidad, los delitos menores —como arrebatos o robos de objetos personales— son los más reportados, especialmente en zonas urbanas de alto tránsito turístico, como Buenos Aires o Rosario.

Para disfrutar de una experiencia segura en Argentina y en el resto de América Latina, los expertos recomiendan seguir algunas precauciones básicas. Entre ellas, evitar salir solo por la noche, usar aplicaciones de transporte confiables en lugar de taxis tomados en la calle, y no exhibir objetos de valor en la vía pública. También se sugiere usar ropa que cubra brazos y piernas, aplicar repelente para evitar picaduras de mosquitos y evitar bañarse en aguas estancadas.

Con sus avances en paz y seguridad, Argentina reafirma su posición como un destino cada vez más atractivo y confiable para los viajeros del mundo. Para quienes buscan aventura, cultura y tranquilidad en un solo lugar, el país se perfila como una opción inmejorable.