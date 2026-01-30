Jujuy a todo color entre la vanguardia y la tradición

Hito Global: Jujuy en FITUR 2026

La presencia de Jujuy en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid marcó hitos fundamentales. Maimará fue distinguida por ONU Turismo como uno de los «Best Tourism Villages», un sello de calidad que reconoce su valor cultural y natural. En paralelo, la provincia avanzó en una agenda tecnológica estratégica junto a la Fundación Starlink, buscando potenciar la conectividad digital en zonas remotas para beneficio del sector turístico.

Enoturismo de Altura: Viñas de Uquía

La vitivinicultura jujeña mostró su faceta más exclusiva en la Quebrada. La experiencia en Viñas de Uquía permitió a los visitantes recorrer viñedos extremos y disfrutar de la Cava Mina Moya, donde los vinos de altura maduran en un entorno subterráneo único, maridando la producción local con la gastronomía de pasos del restaurante Qisa.

Danza y Ritmo: 69° Enero Tilcareño

El corazón de la Quebrada vibró con la 14° Edición del Encuentro Multitemático de Danza en el Tinglado Municipal. El evento, parte fundamental del programa del Enero Tilcareño, reunió a cuerpos de baile y artistas de diversas disciplinas, demostrando la riqueza del arte en movimiento que caracteriza a la región.

Fe y Miniaturas: Feria de Alasitas

En la capital jujeña, la Asociación Boliviana «6 de Agosto» llevó adelante la tradicional Feria de Alasitas. Bajo la figura del Ekeko, cientos de personas se acercaron para adquirir miniaturas que representan sus sueños y proyectos para el año. La jornada incluyó el patio de comidas típicas y un cierre musical, reafirmando los lazos culturales que unen a la región.

Con estas propuestas, Jujuy se muestra al mundo como una provincia donde la innovación tecnológica, el respeto por la tierra y la excelencia cultural caminan de la mano.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY