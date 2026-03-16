Ciudad de Diseño: edición especial con 75 emprendedoras por el Mes de la Mujer

En el marco del Mes de la Mujer, el programa Ciudad de Diseño concretó una edición especial que reunió a más de 75 emprendedoras locales en el anfiteatro José Hernández de la ciudad de Corrientes.

El espacio, impulsado por la gestión municipal, permitió la comercialización directa de productos de alta calidad, desde indumentaria y gastronomía hasta artículos de impresión 3D y diseño.

Apoyo al talento local

La secretaria general de Gobierno, Florencia Ojeda, resaltó la importancia de estos eventos como motor de la economía urbana: "Queremos dar visibilidad al talento correntino, a la mujer correntina que trabaja, emprende y mueve la economía en la ciudad". Para potenciar este alcance, la Comuna implementó un canal de streaming en vivo, permitiendo que las protagonistas compartieran sus experiencias y procesos productivos con toda la comunidad.

Concurso y premios para emprendedoras

Durante la jornada, las autoridades municipales recordaron que se encuentra abierta la convocatoria para el concurso destinado a mujeres emprendedoras, con fecha límite de inscripción para este martes 17 de marzo.

El certamen, que busca profesionalizar el sector, ofrece los siguientes incentivos:

Primer premio: $1.500.000.

Segundo premio: $1.000.000.

Tercer premio: $1.000.000.

La subsecretaria de Economía del Conocimiento y Desarrollo Local, Thea Beláustegui, aclaró que el programa no solo contempla el premio en dinero, sino también un esquema de capacitaciones fundamentales para la profesionalización de los emprendimientos.

Estos cursos, organizados por la Municipalidad, son de acceso gratuito y abiertos a todo el público.

Las interesadas en participar pueden obtener más información a través de la página oficial de la Municipalidad de Corrientes o concurriendo personalmente a las oficinas de Pymes y Emprendedores y a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento.