Registro Civil de Corrientes: cuáles son los nuevos precios para tramitar el DNI y Pasaporte

El Registro Civil de Corrientes oficializó los costos actualizados para la gestión del DNI y el Pasaporte, instando a los interesados a realizar los trámites mediante la solicitud de turnos previos.

Valores vigentes

Los montos establecidos para los documentos nacionales de identidad son los siguientes:

DNI regular: $10.000

DNI exprés: $26.000

En cuanto a los documentos de viaje, las tarifas actuales quedaron fijadas de la siguiente manera:

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte exprés: $200.000

Gestión de turnos

Para iniciar cualquiera de estos trámites, los ciudadanos deben acercarse a las oficinas del Registro Civil o a los centros habilitados en la provincia. Es requisito indispensable contar con un turno previo, el cual debe gestionarse exclusivamente a través de la página oficial: www.registrocivilctes.gob.ar.

Para consultas adicionales o mayor información sobre las delegaciones disponibles, se recomienda a los usuarios dirigirse personalmente a las sedes o consultar los canales de comunicación oficiales del organismo.