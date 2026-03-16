¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés Banco de Corrientes Registro Civil
Juan Pablo Valdés Banco de Corrientes Registro Civil
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Oficial

Registro Civil de Corrientes: cuáles son los nuevos precios para tramitar el DNI y Pasaporte

A través de sus canales oficiales, el organismo provincial comunicó la actualización del cuadro tarifario establecida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los nuevos valores ya se encuentran vigentes para todos los ciudadanos que requieran renovar o gestionar su documentación personal.

Por El Litoral

Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 16:29

El Registro Civil de Corrientes oficializó los costos actualizados para la gestión del DNI y el Pasaporte, instando a los interesados a realizar los trámites mediante la solicitud de turnos previos.

Valores vigentes

Los montos establecidos para los documentos nacionales de identidad son los siguientes:

  • DNI regular: $10.000

  • DNI exprés: $26.000

En cuanto a los documentos de viaje, las tarifas actuales quedaron fijadas de la siguiente manera:

  • Pasaporte regular: $100.000

  • Pasaporte exprés: $200.000

Gestión de turnos

Para iniciar cualquiera de estos trámites, los ciudadanos deben acercarse a las oficinas del Registro Civil o a los centros habilitados en la provincia. Es requisito indispensable contar con un turno previo, el cual debe gestionarse exclusivamente a través de la página oficial: www.registrocivilctes.gob.ar.

Para consultas adicionales o mayor información sobre las delegaciones disponibles, se recomienda a los usuarios dirigirse personalmente a las sedes o consultar los canales de comunicación oficiales del organismo.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD