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Matías Muchutti ganó la Copa Argentina en Posadas

El correntino se impuso en su categoría y quedó tercero en la general. Su próxima presentación será en Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 16:48

El joven triatleta correntino, Matías Muchutti, se clasificó primero en su categoría (Mayores A) en la Copa Argentina de Triatlón disputada en Posadas.

Muchutti no solo ganó en su categoría, sino que también se ubicó tercero en la clasificación general, siendo el primero en llegar con bicicleta de ruta.

El evento, organizado por la Asociación Misionera de Pruebas Combinadas y fiscalizado por la Federación Argentina, se llevó a cabo en el balneario El Brete y la costanera de la misionera y contó con un marco excepcional de corredores que superó el centenar de triatletas.

El triatleta correntino, actual campeón sudamericano en Mayores A, continuará su preparación para la próxima fecha del  Campeonato Argentino de Triatlón, que se disputará el 4 de abril en la ciudad de Corrientes, donde buscará  dejar en lo más alto el nombre de Corrientes.

La final del Campeonato Argentino aún no tiene lugar confirmado por la Federación Argentina, pero se espera una gran competencia con la presencia de Matías y otros destacados triatletas.

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