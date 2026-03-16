San Lorenzo se quedó con el duelo de invictos y manda en el NEA

San Lorenzo de Monte Caseros derrotó a Tokio de Posadas por 84 a 78 en tiempo suplementario, en el CEF Nº 3, y ahora quedó como único puntero de la Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol.

Gonzalo Geréz fue la gran figura del encuentro con 38 puntos. En la visita se destacó Leandro Tabbia con 22.

San Lorenzo comenzó algo impreciso en ataque, con algunas pérdidas y tiros apresurados, mientras que Tokio encontró rápidamente efectividad desde el perímetro. A pesar de esa eficacia visitante, el “Pitogüé” se mantuvo en juego gracias a su intensidad defensiva. El primer cuarto terminó 18 a 16 para Tokio, luego de un triple de Tabbia en el último segundo.

En el segundo segmento llegó la reacción del equipo de Monte Caseros. San Lorenzo comenzó a encontrar mejores opciones ofensivas y apareció la figura de Leonadro Solís.

Con penetraciones, lanzamientos de media distancia y buena lectura del juego, Solís fue clave para que el equipo pudiera revertir el marcador. A pesar de la presión visitante, San Lorenzo logró cerrar mejor el parcial y se fue al descanso largo arriba 39 a 35.

El tercer capítulo mostró el mejor momento del conjunto local. Con Solís y Gonzalo Geréz como principales referencias ofensivas, el equipo logró fluidez en ataque y también solidez en defensa. En ese pasaje del partido el “Pitogüé” llegó a sacar su máxima ventaja de la noche, 46 a 38.

Sin embargo, Tokio lejos de desordenarse, respondió con carácter y volvió a acercarse gracias a la gran actuación de Tabbia, que continuó siendo el jugador más peligroso de la visita. El tercer período finalizó con San Lorenzo al frente por 58 a 53.

El último cuarto fue dramático. Tokio ajustó su defensa y logró reducir la diferencia, aprovechando también algunos errores del equipo local.

La salida por cinco faltas del pivote Benjamín López condicionó a San Lorenzo en la pintura y permitió que la visita se mantuviera siempre cerca en el marcador.

Cuando parecía que San Lorenzo podía cerrarlo, Tokio encontró puntos importantes desde la línea de tiros libres y logró igualar el marcador 68 a 68 en los segundos finales del tiempo regular, enviando el partido a un apasionante tiempo suplementario.

En el suplementario, el “Pitogüé” comenzó mejor gracias a un triple de Geréz. San Lorenzo tuvo oportunidades de despegarse, pero la gran cantidad de tiros libres errados mantuvo con vida a Tokio.

A trece segundos del final del suplementario, San Lorenzo ganaba 79 a 78 y una acción cargada de tensión derivó en la expulsión de Duarte. Esa jugada terminó siendo decisiva, ya que el conjunto local contó con tiros libres y la posesión del balón.

Con este triunfo, el equipo de Monte Caseros mantiene su invicto y reafirma su gran comienzo de temporada en la Liga Federal.

San Lorenzo con puntaje ideal en cuatro presentaciones se volverá a presentar el martes 24 cuando visite a Capri de Posadas.