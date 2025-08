La terrible confesión de Yoko Ono a casi 44 años del asesinato de John Lennon

A más de 40 años de la muerte de John Lennon, la artista Yoko Ono reveló en un nuevo libro de Elliot Mintz, amigo y exvocero de la pareja, que tenía conocimiento del peligro que enfrentaba el ex-Beatle. También compartió detalles sobre sus intentos por garantizar su seguridad, aunque reconoció que “no podía mantenerlo alejado”.

En su libro "We All Shine On: John, Yoko and Me", el escritor recuerda una conversación con Yoko Ono en la que ella admitió que sabía que su pareja no estaba del todo segura. Durante una entrevista posterior al asesinato de Lennon, el autor le preguntó a la artista por qué ninguno de sus amigos tarotistas había podido anticipar lo que iba a suceder. “Si tus asesores son tan buenos, ¿por qué ninguno de ellos predijo lo que iba a pasar con John?”, cuestionó Mintz. La respuesta de Yoko sorprendió a muchos: “¿Cómo sabes que no me advirtieron? Me dijeron que estaba en peligro en Nueva York”.

Además, agregó: “Me dijeron que debía sacarlo de inmediato. Por eso lo mandé a Bermudas durante el verano, pero no podía mantenerlo alejado para siempre. Tenía que volver en algún momento”.

En aquella oportunidad, Yoko Ono compartió que la prioridad del artista era “ser libre”: “Sabes cómo se sentía John respecto a su seguridad. Hablamos de esto cuando mataron a tu amigo (el actor Sal Mineo). John decía: ‘Si van a atraparte, te van a atrapar’. No importaba lo que mis asesores me dijeran, él no creía en los guardaespaldas”.

FUENTE: minutouno.com