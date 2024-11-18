"Mirá mi dedito": el fuerte reproche de Mirtha Legrand que dejó casi mudo a Luis Brandoni

Desde su programa, Mirtha Legrand continúa apuntando contra las medidas del Gobierno de Javier Milei, y este sábado aprovechó la presencia del actor Luis Brandoni, para reprocharle por el desfinanciamiento al Incaa.

"Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al Incaa y pidiera que no lo cerraran?", preguntó Mirtha en la mesa, generando la incomodidad del actor, ferviente antiperonista y aparentemente reconvertido a libertario.

Entre sorprendido y balbuceante, Brandoni sostuvo "no creer que lo cierren", y pero la "Chiqui" lo cruzó: "Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan".

"Es que no creo que ocurra", insistió el actor, para evitar pronunciarse y al mismo tiempo confrontar con la histórica conductora. "No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado", concluyó la anfitriona de la mesaza.

Mirtha Legrand se había expresado en varias ocasiones en contra de los ajustes al Incaa por parte del Gobierno, y una de las últimas vez fue en la entrega de los Martín Fierro.

"Si hay gente que de pronto recibió un crédito, no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, a esa no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana", dijo la diva en la pasada gala de premiación.

Días después de ese discurso, y en clara defensa del Gobierno de Javier Milei, Luis Brandoni había salido a cruzar a la conductora en una entrevista televisiva.

"No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el Incaa", sostuvo entonces el actor, que este domingo, al parecer, prefirió responder y dirigirse con otro tono estando frente a frente con la conductora.

