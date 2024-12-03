Gran Hermano 2025: aseguran que Juan Pablo de Vigli entró "acomodado"

Gran Hermano regresó con muchas novedades. Juan Pablo De Vigili fue uno de los participantes en entrar a la casa más famosa y en las redes aseguraron que está acomodado.

"Ayer me filtraron a Juan Pablo pero guardé la info. Me dijeron que entró acomodado sin hacer casting", escribió un usuario llamado @Aarontsuarez.

En su entrada al reality se presentó: “Soy arquitecto, me considero un emprendedor nato. Me gusta competir porque si me quedo me comen. Soy buena onda siempre, si no es porque vos me mostraste una cara que no me gustó. Ahí por ahí sacan mi lado no tan bueno”

Y contó su mayor sueño: “Siempre quise ser actor. Mi viejo me dijo que era un hobbie, que no me podía dedicar a eso. Entonces es como que crecí con eso. Me fui creyendo que yo tenía que ser un empresario. Yo solo entiendo el por qué estoy acá. Sé que este es mi momento”.

Gran Hermano regresó este lunes a la pantalla de Telefe, con varias novedades. El reality conducido por Santiago del Moro inició arrancó con los 11.5 puntos de rating que dejó Telefe Noticias y no tardó en volverse lo más visto del lunes en el prime time.

Tuvo un promedio de 18 puntos de rating, con picos de 19, casi que cuadriplicó a la competencia de El Trece que midió por encima de los 5 puntos.

FUENTE: minutouno.com