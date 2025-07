La angustia de Wanda al relatar los maltratos de Icardi: "Entró al baño y me filmó"

Luego de que Mauro Icardi declarara en la causa por amenazas, grabaciones no consentidas y extorsión que inició Wanda Nara contra él, fue el turno de la conductora de brindar su testimonio sobre diferentes episodios que sufrió al lado del padre de sus hijas Francesca e Isabella.

La declaración se llevó a cabo este miércoles, a través de la plataforma Zoom, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Norberto Luis Circo. Allí, la mediática rompió en llanto al referirse a diferentes momentos de la cotidianidad junto al delantero del Galatasaray de Turquía.

"Como mencioné en la denuncia, la verdad que tengo mucho miedo. Yo, primero, porque soy mamá de cinco chicos y, sobre todo, tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas. ¿Han escuchado? Amenazaba siempre con estas imágenes que él tenía. Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y a mí lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo las cumplió todas en todas nuestras casas, que son bastantes", aseguró Wanda.

En este sentido, la mediática indicó que el futbolista mostraba imágenes privadas de ella a personas de su entorno, por lo que sus amistades y familiares tenían miedo de que también las difundiera públicamente: "Son casi 12 años de relación, un poco menos entre noviazgo y matrimonio. Y él tiene muchas imágenes, no solo videos. Tiene imágenes de todo tipo y las mostraba en reuniones de amigos. Y a modo de chiste, yo muchas veces siempre me enojaba".

"Estas imágenes las han visto en nuestra intimidad, hasta amigos y familia, porque se las ha mostrado a mucha gente que está alrededor mío. Hablo de fotos y videos sexuales tanto míos con él, como con otras personas en momentos que estuvimos separados y peleados. Él siempre siguió filmándonos", manifestó.

A su vez, se refirió a la obsesión del futbolista en registrar episodios íntimos: "Mauro siempre fue muy amante de tener cámaras. De hecho, en un departamento que nosotros teníamos en Milán, en dos que teníamos en Milán, tenemos las cámaras que directamente apuntaban a la cama", detalló.

En este sentido, indicó que ella no tenía conocimiento de algunos micrófonos y cámaras que el jugador había instalado en sus propiedades: "Me pasó acá en Argentina, en mi casa de Santa Bárbara, que es donde vivo con mis hijos, de encontrarme con cámaras, con micrófonos que yo no sabía que existían y que él tenía. El único que maneja esas cámaras es él".

Finalmente, profundamente angustiada, Wanda relató que el futbolista la filmó -incluso- estando separados: "Él subió imágenes hace poco de acá, en mi casa en Santa Bárbara, medio mal, destruida, sabiendo que yo trabajo con mi imagen. Yo ese día, es verdad que me entré a bañar y él me filmó también desnuda acá, en Santa Bárbara".

Y concluyó: "Después de haber estado separados, él entró al baño, abrió la puerta y me filmó. Y él no subió esa parte, pero la tiene".

FUENTE: minutouno.com