Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea por Marcos Ginocchio

En medio de su guerra mediática con Wanda Nara, quién confirmó su reconciliación con L-gante, Mauro Icardi y la China Suárez no estarían pasando su mejor momento como pareja. A tan poquito tiempo de confirmar su relación, el futbolista y la actriz habrían comenzado a tener fuertes discusiones.

Este miércoles, en LAM, Pepe Ochoa contó detalles de la nueva pelea que se habría dado entre Icardi y Eugenia, donde estaría involucrado Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022.

"No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo hoy que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano", comenzó diciendo el panelista del programa conducido por Ángel de Brito.

"En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva", reveló Ochoa.

Y recordó: "Habíamos contado que el año pasado ellos trin..., de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia Marcos Ginocchio apareció".

Luego, precisó: "La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'".

FUENTE: minutouno.com