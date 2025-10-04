La primera foto de Oriana Sabatini mostrando su pancita de 4 meses

Oriana Sabatini volvió a ser el centro de atención tras mostrar por primera vez su pancita de cuatro meses. La cantante compartió una tierna foto desde el vestidor de su casa en Roma, donde vive junto a Pablo Dybala. En la imagen, se la vio sonriendo frente al espejo, con un top verde claro y un jogging gris, dejando ver los primeros signos de su embarazo.

La artista de 29 años ya había contado en una entrevista en LAM que espera una nena y que el proceso la tiene llena de emociones: “Estoy de cuatro meses. Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba”.

Oriana reveló algunos malestares propios del embarazo, pero lo hizo con su característico humor: “Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días”. Aun así, aseguró que cada síntoma vale la pena por lo que está por venir.

“Vamos a ser papás”, escribieron junto a la ecografía, desatando una ola de mensajes y felicitaciones. Oriana y Paulo, que se casaron hace poco más de un año, viven uno de los momentos más dulces desde que comenzaron su historia de amor.

LA VIDA DE ORIANA SABATINI

Oriana se mostró relajada, sin poses ni retoques, dejando ver la naturalidad con la que atraviesa su embarazo. Su vestidor, con prendas desordenadas y luz cálida, aportó un toque cotidiano a la foto. La imagen reflejó la serenidad de esta nueva etapa y la emoción por el futuro.

Desde Roma, donde Dybala juega en La Roma, la pareja vive días llenos de ilusión mientras espera la llegada de su primera hija. Oriana combina el descanso con proyectos personales, y cada aparición suya genera repercusión. La foto de su pancita marcó un antes y un después en sus redes.

Fuente: Paparazzi.