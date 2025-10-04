Todo un guerrero: así luce Thiago Medina tras despertar de un coma de 23 días

La vida de Thiago Medina comenzó a empezar nuevamente luego del dramático accidente que sufrió. Con apenas 22 años, el joven atravesó por dos operaciones y hoy poco a poco logró evolucionar tal como esperaban los médicos.

Al ser varias las semanas que lleva en terapia intensiva, hace apenas unos días logró despertarse, y mostrar una mayor endereza. En cuanto a sus avances, se encuentra hoy puede sentarse y hablar, lo cual es algo maravilloso.

Julio, su papá, habló en Puro Show y reveló cómo está su hijo. En cuanto a su estética y apariencia, Thiago , quien está procesando todo lo que pasó con su accidente y entendiendo que estuvo al borde de la muerte, hizo algunos pedidos.

Físicamente sabe que debe recomponerse, pero notó que tiene su cabello más largo, según informó su padre en Puro Show. “Esto es muy bueno, se ríe, y le dicen que tiene el pelo largo, o que le corte el flequillo, le pide a Daniela”.

THIAGO MEDINA CADA VEZ MEJOR Y EVOLUCIONANDO

A 23 días de su ingreso a terapia, para su familia, Thiago hoy tiene una nueva vida. El destino le regaló otra oportunidad maravillosa de ser vivida y ahora solo resta que pueda salir adelante para reencontrarse con sus hijas.

Por el momento, en el último parte médico que informó Daniela Celis, todas las novedades son positivas. De hecho, el ex Gran Hermano les envió un mensaje a sus seguidores, agradeciendo por el apoyo de sus seguidores.

“Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva. Continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, escribió Pestañela.

Fuente: Paparazzi.

