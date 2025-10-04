La drástica decisión que tomó Icardi sobre sus hijas en medio de su guerra con Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena por la drástica decisión que tomó en medio de su guerra judicial con Wanda Nara . Luego de varias semanas analizando los pasos a seguir, el futbolista finalmente desistió de viajar a la Argentina, pese a que tenía todo preparado para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella.

Según reveló Facundo Ventura en sus redes sociales, Icardi tomó esa determinación por consejo directo de sus abogados italianos: “Si bien Mauro Icardi extraña a sus hijas y tenía pensado, junto a la China Suárez, volver al país en el mes de octubre, decidieron que era mejor esperar porque nadie le aseguraba que en el poco tiempo que estuviera acá iba a poder ver a sus hijas”.

El delantero del Galatasaray habría evaluado también el impacto que su llegada al país podía tener en la causa por la restitución internacional de las menores. Ventura indicó que sus asesores le pidieron evitar cualquier movimiento que pudiera complicar los avances legales en Italia: “No quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional”.

Icardi debía solicitar un permiso especial para ausentarse, algo que prefería evitar en plena temporada. La prioridad, según fuentes cercanas, fue no generar conflictos con el Galatasaray ni alterar el ritmo profesional que mantiene desde su regreso al equipo.

EL PEDIDO DE MAURO ICARDI

Elba Marcovecchio planeó viajar a Italia para reunirse con el equipo legal del futbolista. El objetivo fue definir estrategias conjuntas y analizar los próximos pasos en la causa. En ese contexto, los representantes del jugador solicitaron al Ministerio Público Tutelar que las videollamadas con sus hijas se realizaran a través del celular de la mayor, sin la intervención de Wanda Nara.

Desde el entorno de Icardi insistieron en que lo único que el futbolista desea es mantener el contacto con sus hijas sin interferencias ni grabaciones. Mientras tanto, Wanda continúa en el centro de la polémica, y el conflicto judicial entre ambos sigue sumando capítulos.

Fuente: Paparazzi.