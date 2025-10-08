Valentina Cervantes reveló qué conversaciones tiene con las demás botineras

Durante los últimos meses, Valentina Cervantes comenzó atener más repercusión en los medios de comunicación. En las últimas horas, la pareja de Enzo Fernández reveló intimidades del vínculo que mantiene con las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina.

La influencer estuvo de invitada a Resu en vivo (Resumido) y contó que en el grupo suelen conversar cuestiones de logística vinculadas a las fechas de los partidos.

“Todavía no se habla, pero más adelante sí y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial sí”, reveló.

Y, siguió: “Sacar nunca se saca nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica, nadie echa a nadie”.

En ese sentido, consultaron con cuál de las mujeres se lleva mejor, y respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.

En cuanto a si Tini Stoessel está en el grupo, Valentina contestó: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”.

“Capaz, cuando se case”, lanzaron con picardía en el ciclo. Y ella negó: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco".

FUENTE: minutouno.com