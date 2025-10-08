Javier Milei vendrá a Corrientes este sábado para apoyar a Virginia Gallardo

El presidente de la Nación, Javier Milei llegará a Corrientes este sábado para apoyar la campaña de Virginia Gallardo, quien encabeza la lista de candidatos a diputadas nacionales de La Libertad Avanza (LLA). Según fuentes consultadas por este medio, la actividad se desarrollará por la tarde y uno de los escenarios posibles es la costanera de la ciudad capital. Habrá contacto directo con simpatizantes y discursos amplificados por megáfono.

Gallardo encabeza la nómina local y la acompaña en el segundo lugar Isidoro Redcozub. El distrito correntino renovará tres bancas que quedarán vacantes a partir del 10 de diciembre: Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Romero (Unión por la Patria). En la provincia estarán habilitadas para votar 950.576 personas, de las cuales 29.715 son jóvenes de 16 y 17 años que concurrirán por primera vez a las urnas.

Desde la gestión provincial se deslindó responsabilidad por la organización de la visita: una fuente con acceso al despacho del gobernador afirmó que no tenían conocimiento previo del viaje del presidente. Por su parte, desde la organización de LLA informaron la realización del acto y el apoyo de la conducción nacional.

Un lugar hostil

En la capital correntina se registraron episodios que marcaron un clima de tensión en las últimas semanas. En la previa de las elecciones provinciales de agosto, integrantes de la agrupación sufrieron un escrache durante una recorrida que motivó la evacuación de Karina Milei y Martín Menem por motivos de seguridad.

Además, en la sede local de LLA se halló un escrito con una amenaza que incluía referencias a violencia y armas. Se trataba de una amenaza que se hizo en el local libertario en la que anticipaban que iban a “masacrar” al Presidente y a su comitiva. El hallazgo derivó en una denuncia ante la Justicia Federal, recepcionada por la fiscal federal subrogante Melina Perborell. Autoridades libertarias provinciales señalaron que la amenaza apuntaba, entre otros, a Isidoro Redcozub y al concejal electo Ángel Kofman.

La actividad no terminó bien. La recorrida tuvo que ser suspendida luego de incidentes entre el público mileísta y un grupo de opositores que concurrió a realizar un escrache. Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en una camioneta por la custodia.

La campaña de LLA responsabilizó a Gustavo Valdés por los incidentes. “La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés”, indicó el partido violeta a través de un comunicado. El episodio terminó con dos personas detenidas. Ocurrió días después del incidente en Lomas de Zamora, donde la recorrida de Milei con el entonces cabeza de lista, José Luis Espert, se suspendió en medio de un tumulto.

Fuentes del gobierno provincial negaron el involucramiento en los hechos. Y apuntaron hacia el kirchnerismo. “No fue nada. Fueron cinco contra cinco. Se infiltró un grupo de kirchneristas. (El incidente) fue más lo que empujó la custodia de Karina a su propia gente”, describió en su momento una fuente con acceso directo al despacho de Valdés

La visita presidencial se suma a una agenda provincial y regional; fuentes oficialistas indicaron que el gobernador y su equipo preparan además un viaje a Jujuy para participar en un encuentro de Provincias Unidas, en el que estarán otros mandatarios provinciales.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad tendrán a su cargo las medidas operativas y de custodia que correspondan para el acto. Por ahora, desde los distintos sectores políticos se mantienen advertencias y llamados a preservar el orden público durante las próximas actividades de campaña en la provincia.

La amenaza antisemita contra Milei en Corrientes

A fines de septiembre se comenzó a barajar la posibilidad de que Milei encabece actividades proselitistas en Corrientes. Días después, se encontró una amenaza en el local de LLA en la capital provincial.

“Díganle al falso judío que si no renuncian él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, indicaba el escrito encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza, localizada en calle 25 de Mayo al 1600.

Esto motivó una denuncia ante la Justicia Federal que motorizaron las autoridades libertarias correntinas. Fue recibida por la fiscal federal subrogante de Primera Instancia Melina Perborell. “Es una amenaza directa a nuestro candidato a diputado en segundo lugar, Isidoro Gapel Redcozub, y al concejal electo Angel Kofman”, puntualizó Almirón en un posteo en redes sociales en el que dio a conocer lo ocurrido.

Fuente: Con información de Infobae.