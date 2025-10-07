Corrientes: Una cochera del centro exige el pago del alquiler solo en dólares "sin excepción"

Un estacionamiento ubicado en pleno centro de la ciudad de Corrientes generó revuelo al informar a sus clientes que desde octubre solo recibirá el pago en dólares, alegando las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida obliga a los usuarios a pagar con billetes físicos o mediante transferencia entre cuentas de moneda estadounidense.

El impacto de las restricciones del BCRA

La decisión, que se viralizó a través de un cartel colocado por el propietario, se atribuye a las nuevas normativas del BCRA que, desde el 26 de septiembre, restringen las operaciones con bonos para quienes compran dólar oficial. Esta medida busca desincentivar el denominado "rulo" financiero que aprovechaba la brecha cambiaria.

En consecuencia, el dueño de la cochera, ubicada en calle 9 de Julio entre Buenos Aires y Salta, decidió eliminar el pago en pesos "al valor del dólar del día", una modalidad que se permitía anteriormente. Los clientes ahora deben abonar el alquiler "de una cuenta dólar a otra cuenta de la misma moneda" o directamente con billetes físicos, sin excepciones, según pudo saber El Litoral.

Precios e impacto en los usuarios

La medida generó un fuerte impacto entre los vecinos de Corrientes que utilizan el espacio diariamente para dejar sus vehículos. Los precios de referencia, vigentes desde julio de este año, se mantienen en moneda extranjera:

Autos afuera: 50 dólares.

Camionetas afuera: 60 dólares.

Autos cochera techada: 65 dólares.

Camionetas cochera techada: 75 dólares.

La exigencia de pago en la divisa extranjera en un servicio tan cotidiano como el estacionamiento ha generado un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas a favor y en contra de la decisión del dueño del predio.