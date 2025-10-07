Cruzar el puente que une a Santo Tomé con San Borja cuesta menos en octubre

El peaje en el Puente de la Integración, que une Santo Tomé (Corrientes) con San Borja (Río Grande do Sul, Brasil) registró una baja en su valor durante octubre. Los automóviles sin residencia en Santo Tomé o en San Borja deberán abonar 26.000 pesos argentinos o 90 reales brasileños, una reducción respecto a septiembre, cuando la tarifa era de 27.000 pesos o 95 reales.

El precio se mantiene para embarcaciones y colectivos

Según informó Mercovía S.A., la empresa concesionaria del viaducto internacional, los vehículos con embarcación mantendrán los valores del mes anterior 40.000 pesos o 140 reales. En tanto, los colectivos de transporte internacional de pasajeros, con o sin residencia en las localidades fronterizas, continuarán pagando 80.000 pesos o 280 reales.

Desde la empresa recordaron que los vehículos y motocicletas registrados como Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), es decir, aquellos con residencia en Santo Tomé o San Borja, no deben abonar peaje.

La reducción, vigente hasta el 28 de octubre inclusive, representa un pequeño alivio para los automovilistas que cruzan el puente con frecuencia por motivos comerciales, turísticos o familiares, en un contexto de variación constante de precios y tipo de cambio entre ambos países.