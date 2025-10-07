Violencia de género: Policía fue hallado culpable y ordenaron su inmediata detención

Este martes, el Tribunal Unipersonal, ejercido por el juez Marcelo Fleitas de Paso de los Libres encontró penalmente responsable de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por la relación de pareja (concubina y madre de su hijo) y por mediar violencia de género” y “Desobediencia judicial”, a un efectivo de la Policía de Corrientes.

Se trata de Walter Solán con responsabilidad penal, sobe los hechos, cuya víctima fue su expareja, Silvana Coronel.

En sus breves argumentos, el magistrado valoró varios elementos de pruebas, y calificó el testimonio de la víctima como “coherente, conteste y firme con lo que decía y las lesiones que recibió”, según publicó el periodista Ignacio Villanueva de Confirmado.com.ar.

Además, añadió que este miércoles 8 de octubre, en una nueva audiencia, se determinará el monto de la pena.

La Fiscalía y la querella solicitaron la pena de ocho años de prisión para Solan, un oficial de la Policía que además deberá enfrentar a la Justicia el 18 de octubre próximo junto a otros tres efectivos implicados en una causa por "abuso funcional agravada por el medio de comisión violencia y amenazas, en concurso real".

Argumentos



Por la actual sentencia de este martes 7 de octubre, el juez Felitas argumentó su veredicto de culpabilidad de manera sucinta, al advertir que “la evaluación de la prueba se hizo a través de la perspectiva de género, esto no es personal ni caprichoso, sino que es un mandato del Estado”, remarcó.

“Por otra parte, la declaración de la víctima, Silvana Coronel, es coherente, conteste y firme con lo que decía y las lesiones que recibió, tuvo precisión de los hechos y no hay ninguna duda de su testimonio”.

Fleitas ponderó las tres pericias psicológicas realizadas por la Lic. Vilma Acevedo (Poder Judicial), que dan cuenta de la coherencia del relato de Coronel; los tipos de lesiones encontrados por el médico de la policía, Dr. Carlos Vizcaíno, entre ellas las lesiones renales, provocadas por las agresiones; las declaraciones de las funcionarias policiales que tomaron la denuncia, y corroboraron el estado de angustia de la denunciante y graficaron correctamente los hechos; como así también la declaración de otros testigos que prestaron declaración, coincidiendo en el estado que encontraron a la víctima.

Por todo ello, el juez, expresó, “se dan todos los elementos típicos de una violencia de género, en la que existió, agresión física y psicológica”.

En cuanto al delito de Desobediencia judicial, Fleitas, aseveró “no hay ninguna controversia en la materialidad del hecho y la autoría del imputado”.

En el último punto, el Juez ordenó la inmediata detención de Walter Solan, y su trastado al Servicio Penitenciario, e informó que mañana miércoles, en una nueva audiencia, se dará a conocer la cuantificación de la pena.

La Fiscal de Juicio, Dra. Daniela Di Tomaso y la querella representada por la Dra. Alejandra Tejeda, solicitaron el pasado viernes en sus alegatos, la pena de ocho años de prisión.