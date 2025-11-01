Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico

La familia Tinelli atraviesa un momento de gran preocupación. La joven modelo Juanita Tinelli, de 22 años, se ha sumado a la lista de figuras públicas que en el último tiempo han denunciado situaciones de acoso y hostigamiento. Según trascendió en las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles acudió junto a ellos a la Justicia para presentar una denuncia formal por amedrentamiento y amenazas de muerte.

Juana Tinelli junto a sus padres

La presentación fue realizada el pasado jueves ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

Medida Urgente: la Justicia provee un botón antipánico

La gravedad de la situación fue reconocida de manera inmediata por las autoridades judiciales. De acuerdo con la información compartida por Laura Ubfal en su blog, el Prosecretario Administrativo que atendió a la familia tomó una rápida decisión: "El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público".

A pesar de la denuncia y la medida de seguridad otorgada, se decidió no revelar la identidad de la persona que está provocando esta situación. La familia Tinelli optó por mantener el dato en reserva y evitar que trascienda públicamente, buscando proteger la investigación y su intimidad.

El recuerdo de su lucha por la salud mental

Esta delicada situación se produce meses después de que Juanita Tinelli generara preocupación en las redes sociales al publicar un video en el que se la veía llorando. En aquel momento, la joven modelo decidió explicar el contexto detrás de ese desgarrador posteo personal.

La intención de la hija de Marcelo Tinelli fue clara: utilizar su plataforma para transmitir un mensaje alentador y de apoyo a todos aquellos que están atravesando un mal momento de salud mental. Su reciente denuncia subraya la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas figuras públicas ante el acoso.

Con información de TN show