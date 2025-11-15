Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular encontró culpables al clan Sena

En medio de una gran expectativa, el jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski declaró culpables a los principales imputados, incluyendo al clan Sena. La resolución fue anunciada este sábado, pasadas las 15 horas, tras un cuarto intermedio que se extendió por más de 24 horas de deliberación.

Las autoridades convocaron a la audiencia en el Chaco para dar a conocer el veredicto sobre los siete acusados que enfrentaron el proceso judicial.

Femicidio y participación primaria

La resolución del jurado dictaminó la culpabilidad de los tres miembros centrales de la familia Sena:

César Sena , ex pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género .

Marcela Acuña , madre de César, fue declarada culpable en carácter de partícipe primario del mismo delito.

Emerenciano Sena, padre del principal acusado, también fue hallado culpable como partícipe primario del femicidio.

Encubrimiento y absolución

Respecto a los otros cuatro colaboradores imputados en la causa, el jurado popular resolvió condenar a tres de ellos por encubrimiento y dictó una absolución:

Gustavo Obregón y Fabiana González fueron declarados culpables del delito de encubrimiento agravado .

Gustavo Melgarejo fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple .

Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable. Tras la lectura del veredicto, la jueza técnica Dolly Fernández ordenó su inmediata libertad a pedido de su abogada, Celeste Ojeda.

La magistrada informó a los jurados la imposición legal de no revelar el contenido de las deliberaciones y les pidió evitar contacto con la prensa, subrayando que "no les deben ninguna explicación o justificación a nadie".

Las penas que deberán cumplir cada uno de los culpables serán determinadas en una audiencia de cesura, que será convocada por la jueza Fernández en los próximos días.