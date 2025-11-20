Recuperacion: Thiago reapareció y conto como está

Tras dos meses del accidente en moto que lo dejó en terapia intensiva, Thiago Medina volvió a mostrarse frente a cámaras y actualizó cómo avanza su rehabilitación. El exparticipante de la casa más famosa del país pasó por Puro Show, donde habló sin filtros sobre su estado actual y las secuelas que dejó el impacto.

En relación a su recuperación, Thiago contó que está atravesando un proceso lento, pero lleno de avances que lo animan. "Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa", aseguró con optimismo.

Además de explicar su evolución física, el ex Gran Hermano reveló una de las secuelas médicas con las que deberá convivir de ahora en adelante. "Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal", sostuvo, dejando claro que retomará sus actividades con cuidados especiales.

Otro aspecto que impactó en su salud fue la pérdida de peso, algo que generó preocupación mientras estuvo internado. "Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos", detalló, y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: "Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme".

En el plano emocional, también compartió un episodio íntimo que vivió durante el coma. "Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños", relató al recordar ese momento.

Como resultado de esas experiencias, el joven decidió tomar una medida muy personal que llevará en la piel como testimonio. "También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz", afirmó, convencido de recordar para siempre esa lucha por su vida.

minutouno.com